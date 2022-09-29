Icon

الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 عبر منصات التواصل الاجتماعي

توجيه بالقبض على شخص تلفظ بألفاظ خادشة

2022-09-29 الساعة 9:22
توجيه بالقبض على شخص تلفظ بألفاظ خادشة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بالقبض على شخص تلفظ بألفاظ خادشة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

توجيه بالقبض

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقًا لما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي عن انتشار محتوى معلوماتي في أحد وسائل التواصل “مقطع فيديو” يظهر محتواه قيام شخص بالتلفظ تجاه أخر بألفاظ خادشة للحياء والقيام بإيحاءات ذات مدلول جنسي، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور وإحالته للنيابة العامة المتخصصة فورًا لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

مكافحة الجرائم

وأكد المصدر على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي من كل أشكال الجناية، وأن المذكور سيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها وصورها لردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الأشخاص أو الآداب العامة للمجتمع.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار

السعودية اليوم
جارسيا: فوز النصر ضد ضمك مهم رغم...
الرياضة

جارسيا: فوز النصر ضد ضمك مهم رغم...

الرياضة
هل دعم ريف متوقف حاليًّا؟ البرنامج يجيب
السعودية اليوم

هل دعم ريف متوقف حاليًّا؟ البرنامج يجيب

السعودية اليوم
الدباسي نائبًا لرئيس لجنة الإنفاذ في ويبو
السعودية اليوم

الدباسي نائبًا لرئيس لجنة الإنفاذ في ويبو

السعودية اليوم
إنجازات رياضية وطنية
الرياضة

إنجازات رياضية وطنية

الرياضة
أرقام رياض بودبوز تحفز جماهير الأهلي
الرياضة

أرقام رياض بودبوز تحفز جماهير الأهلي

الرياضة
طالبة مصرية تنهي حياتها باستخدام سلاح والدها
العالم

طالبة مصرية تنهي حياتها باستخدام سلاح والدها

العالم
جائزة جديدة تنضم إلى مبادرة الجوائز الثقافية...
السعودية اليوم

جائزة جديدة تنضم إلى مبادرة الجوائز الثقافية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه