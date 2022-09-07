رأس محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود أمس الثلاثاء اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

ونوه المحافظ بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم مقام وزارة الداخلية لتطوير منظومة السلامة المرورية، مشيراً إلى أن دور اللجنة هو امتداد لعمل اللجنة الرئيسية بالمنطقة الشرقية.

نشر الوعي المروري:

وتطرق اجتماع اللجنة في توجيه المرور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في نشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي لقائدي المركبات لتعديل الممارسات الخاطئة، وإيجاد الحلول المناسبة لمواقع النقاط السوداء حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع رصد الاختناقات المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

خطة إعلامية:

كما ناقش الاجتماع أهمية قيام أمانة حفر الباطن بوضع خطة إعلامية للتعامل مع المستجدات والإعلان عن المشاريع المستقبلية ومدى تأثيرها على إغلاق الشوارع وانسيابية الحركة المرورية بالمحافظة.