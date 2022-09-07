أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن إقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل من منصبه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم.

تشيلسي يعلن رحيل توخيل

وأصدر تشيلسي بيانًا، يؤكد خلاله إقالة توخيل من منصبه، وقال: “مع وصول الملاك الجدد إلى النادي منذ 100 يوم، ومع استمرارهم في العمل الجاد للمضي قدمًا بالنادي، يعتقدون أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء التغيير”.

وأضاف البيان: “سيتولى طاقم تدريب تشيلسي مسؤولية قيادة الفريق للتحضير لمبارياتنا المقبلة، وسيتحرك النادي بسرعة لتعيين مدرب جديد، لن يكون هناك أي تعليق آخر حتى يتم تعيين مدرب جديد”.

وقاد توخيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لحصد دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى لقب كأس العالم للأندية.

الخسارة من دينامو زغرب

وجاء قرار إقالة المدرب الألماني عقب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضد نظيره دينامو زغرب بالأمس ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).