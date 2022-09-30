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غير مرتبط بمرض ما

توصية أمريكية: القمل ليس خطرًا صحيًا

2022-09-30 الساعة 5:10
توصية أمريكية: القمل ليس خطرًا صحيًا
المواطن - متابعة

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أوصى خبراء أمريكيون في مجال الصحة، بعدم منع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، في حال اكتشاف إصابتهم بقمل الشعر.

ليس خطرًا

ووفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”، أصدرت جمعية أطباء الأطفال بإلينوي تقريرا إكلينيكيا، ينص على أن القمل “ليس خطرًا صحيًا” لأنه غير مرتبط بمرض ما، كما أنه قدرته على التنقل من رأس إلى أخرى منخفضة.

تصرف خاطئ

ومن جهة أخرى، اعتبر خبراء في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن منع الطلاب من الذهاب إلى المدرسة أثناء الإصابة بالقمل “تصرف خاطئ”. وحذر الخبراء من أن “مثل هذه السياسات لم تثبت فعاليتها”، بل “يمكن أن تعرض المدرسة لخطر قانوني لأنها قد تنتهك الحريات المدنية للطلاب”، مؤكدين ضرورة “توفير التثقيف والعلاج من القمل”.

علاج القمل

وكان مركز السيطرة على الأمراض قال في وقت سابق إن “القمل لم يثبت أنها تنشر مرضًا، وليست مؤشرًا على قلة النظافة الشخصية”. وتشمل خيارات العلاج من قمل الشعر أدوية مختلفة، أو علاجات بديلة مثل بعض الزيوت الطبيعية، أو حتى الطريقة التقليدية عبر إزالته بالأمشاط.
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