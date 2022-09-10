توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن يشهد اليوم السبت، أجواء حارة جدًا على أجزاء من المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ، وسط هبوب رياح من متوسطة لشبة قوية.

أجواء حارة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حسب المراصد متوقع اليوم أجواء حارة جدًا على أجزاء من المنطقة الشرقية والمدينة وحارة نهارًا على باقي المملكة ومعتدلة فجرًا”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تهطل أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية وعُمان واليمن، فضلًا عن هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.