توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا على المملكة والخليج.

أجواء حارة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: حسب المراصد متوقع اليوم الثلاثاء أجواء حارة نهارًا على المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا ولطيفة على الشمالية وباردة نسبيًا على المرتفعات فجرًا”.

أمطار ورياح

وأضاف أنه متوقع أيضًا سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية واليمن وعُمان والإمارات.

كما لفت الحصيني حسب المراصد، إلى أنه من المتوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على القطاع الغربي وحائل.