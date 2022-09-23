Icon

10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon الملك تشارلز قد يزور مصر في نوفمبر  Icon رئيس أوكرانيا يشكر ولي العهد Icon النيابة تحقق في واقعة مضايقة المارة بحفر الباطن Icon أمر ملكي بإعفاء ساعد الحارثي من منصب مستشار وزير الداخلية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

9h

العاصمي: المملكة أصبحت نموذجًا ناجحًا أبهر العالم
https://www.almowaten.net/?p=4577269

11h

ارتفاع ضحايا غرق زورق المهاجرين لـ36 شخصًا
https://www.almowaten.net/?p=4577249

11h

برشلونة يقرر عودة ميسي
https://www.almowaten.net/?p=4577233

11h

المنتخب السعودي يُنهي تحضيراته
https://www.almowaten.net/?p=4577211

12h

خسارة بولندا ضد هولندا بهدفين
https://www.almowaten.net/?p=4577193

12h

ثنائية تحسم مباراة فرنسا ضد النمسا
https://www.almowaten.net/?p=4577139

12h

بوتين يشكر ولي العهد لوساطته في تبادل الأسرى

#عاجل

#محمد_بن_سلمان
#صحيفة_المواطن

https://www.almowaten.net/?p=4577157#.YyzMe3kcxqg.twitter

12h

وصول تحديث iOS 16.0.2 لحل مشاكل iPhone 14
https://www.almowaten.net/?p=4577137

12h

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

#محمد_بن_سلمان
#صحيفة_المواطن

https://www.almowaten.net/?p=4577119#.YyzKJ1TmahE.twitter

13h

الحسين يتوج بجائزة الشخصية الإعلامية العربية
https://www.almowaten.net/?p=4577103

آخر الاخبار
جديد الأخبار
حصاد اليوم
مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

توقعات بأمطار رعدية على 4 مناطق

2022-09-23 الساعة 12:11
توقعات بأمطار رعدية على 4 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي. وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1635 وفاة جديدة بـ كورونا في أمريكا...
أخبار كورونا

1635 وفاة جديدة بـ كورونا في أمريكا...

أخبار كورونا
انفجاران ضخمان يهزان الأحياء الجنوبية والغربية بصنعاء
آخر الاخبار

انفجاران ضخمان يهزان الأحياء الجنوبية والغربية بصنعاء

آخر الاخبار
المفتي لرئيس جمعية إرواء : أنشطتكم من...
جديد الأخبار

المفتي لرئيس جمعية إرواء : أنشطتكم من...

جديد الأخبار
الشرطة الأمريكية تعتقل (3000) ديك مقاتل
العالم

الشرطة الأمريكية تعتقل (3000) ديك مقاتل

العالم
الرئيس الروسي يقرر وقف الرحلات الجوية إلى...
العالم

الرئيس الروسي يقرر وقف الرحلات الجوية إلى...

العالم
العجلان لرعاية الشباب: سنشهد انهيارًا خطيرًا
الرياضة

العجلان لرعاية الشباب: سنشهد انهيارًا خطيرًا

الرياضة
رامون دياز المدرب الـ19 للهلال في 10...
الرياضة

رامون دياز المدرب الـ19 للهلال في 10...

الرياضة
تنبيه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على...
جديد الأخبار

تنبيه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على...

جديد الأخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه