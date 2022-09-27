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توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 10%

2022-09-27 الساعة 12:09
توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 10%
المواطن - الرياض

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أكد وكيل وزارة البيئة والمياه للزراعة، أحمد بن صالح العيادة، أن جهود الوزارة أسهمت في تحقيق منجزات كان لها أثرها الواضح على قطاع إنتاج الدواجن والبيض في المملكة، إذ أسهمت في تحقيق الوفرة وتسجيل نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة من لحوم الدواجن بلغت نحو 68% ومن بيض المائدة 103%.

اجتماع هام: 

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن تصريحات العيادة جاءت خلال اجتماعه مع لجنة منتجي الدواجن والبيض، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها. وأشار العيادة إلى استعراض الخطة التوسعية التي تستهدف ضخ استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة تصل إلى 17 مليار ريال لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الدواجن إلى 80% في 2025م كمرحلة أولى.

تحديات: 

واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، التحديات التي تواجههم في قطاع الدواجن، والمتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ بسبب ارتفاع المدخلات العلفية، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، وزيادة تكاليف الشحن والتوزيع، بالإضافة إلى ازدياد واردات المملكة من الدجاج اللاحم مؤخرًا؛ مما أدى إلى زيادة المخزون لديهم، مؤكدين حرصهم على تطور ونمو صناعة الدواجن، والمحافظة على استقرار أسعار الدواجن بالأسواق المحلية. وأضاف العيادة، أن مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي بنهاية هذا العام ستبلغ 7 مليارات ريال، ولدى قطاع الزراعة إستراتيجية تم تحديث مستهدفاتها مؤخرًا، وربطها بإستراتيجية الأمن الغذائي، ودعمًا لقطاع الأغذية بشكل عام صدرت موافقة كريمة بتخصيص 91 مليار ريال للاستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على التصدير.

خطط وبرامج:

وأوضح وكيل الزراعة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق الوفرة وضمان استقرار الأسعار، ومن ذلك رخصت لعدد 120 مشروعًا جديدًا لإنتاج الدجاج اللاحم، و30 مشروعًا لإنتاج بيض المائدة، وسيتم إنشاء مزارع نموذجية متطورة في عدد من المناطق، ستسهم هذه المشاريع في توفير منتجات طازجة من اللحوم الحمراء والبيضاء والدواجن وبيض المائدة، حيث تتوقع الوزارة انخفاضًا في أسعار الدواجن يصل إلى 10% خلال الفترة المقبلة.
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