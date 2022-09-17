توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواء حارة نهارًا، مع تأثر واضح للكتلة المعتدلة على درجات الحرارة.

توقعات بأجواء حارة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع اليوم السبت أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المملكة والخليج وواضح تأثير الكتلة المعتدلة على درجات الحرارة وهي حول معدلاتها الطبيعة في مثل هذا الوقت”.

وأضاف الحصيني أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية، فضلًا عن هبوب رياح مغبرة على أجزاء من الشرقية والغربية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.