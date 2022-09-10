أعرب محافظ المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، عن توقعه بأن يزيد المجلس معدلات الفائدة بشكل كبير في اجتماعه المقبل المقرر خلال شهر سبتمبر الجاري.

تأييد رفع الفائدة

وقال والر في تصريحات نشرها موقع “سي إن بي سي”، إنه يؤيد رفع معدلات الفائدة في الفترة الحالية بنسبة عالية، موضحًا أنه لا يستطيع توقع المسار المناسب للسياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال المستقبل.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال في وقت سابق إن الفيدرالي الأمريكي ملتزم بالسياسة النقدية المتشددة، والتي سيتنج عنها المزيد من الزيادات في معدلات الفائدة في الفترة القادمة، بهدف السيطرة على نسب التضخم المرتفعة التي تشهدها الولايات المتحدة.

75 نقطة أساس

ورفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في يوليو الماضي، بهدف كبح معدلات التضخم.

ويتوقع الخبراء أن الفيدرالي سيتجه على الأرجح لرفع معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.

محاربة التضخم

وقال والر إن جميع البيانات التي أصدرتها الحكومة الأمريكية توضح أن قرارات تشديد السياسة النقدية ستستمر، بسبب سوق العمل القوي ووتيرة إنتاج الوظائف في الاقتصاد، ما يمهد الطريق أمام الفيدرالي للاستمرار في “محاربة” التضخم.

وأضاف أن الفيدرالي سيرفع الفائدة من نطاقها الحالي بين 2.25 و2.5 بالمئة إلى نطاق 3 و3.25 بالمئة، وإذا لم يتراجع التضخم، فإن الفيدرالي قد يتجه لزيادة الفائدة فوق مستويات 4 بالمئة.