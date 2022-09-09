حرصت جماهير نادي النصر وجماهير الكرة السعودية على مساندة خالد الزيلعي نجم نادي النصر السابق، بعد توقف قلبه 3 مرات خلال 30 يومًا، حيث يمر بفترة عصيبة حاليًّا.

فترة عصيبة صحيًّا لـ خالد الزيلعي:

وكان الناقد الرياضي نواف التميمي ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن الزيلعي توقف قلبه عن العمل 3 مرات بشهر واحد، مما جعل جماهير النصر وحساب النادي في “تويتر” يتمنون له الشفاء العاجل.

وسبق أن أعلن الزيلعي عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، ولقي دعمًا كبيرًا.

يذكر أن الحالة الصحية لـ الزيلعي تتشابه مع حالة اللاعب المصري مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري السابق الذي يُعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض يُصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي، مسببًا فقدان التحكم في العضلات.