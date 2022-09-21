رُشح المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي، لتدريب نادي بايرن ميونخ الألماني.

بايرن ميونخ يُعاني

وأصبح المدرب الألماني جوليان ناجلسمان مهددًا بالرحيل عن صفوف البايرن، بسبب التعثر في رابع مباراة على التوالي في الدوري الألماني، حيث قالت صحيفة Bild الألمانية إن توخيل سيكون مرشحًا لتدريب البايرن في حال تمت إقالة ناجلسمان رسميًا.

وكان بايرن ميونخ، خسر يوم السبت الماضي أمام أوجسبورج في الدوري الألماني.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن أن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، سيربح ما يقرب من 13 مليون يورو من إدارة النادي الإنجليزي، بعد فسخ عقده وإقالته في السابع من سبتمبر الجاري.

وجاءت إقالة المدرب الألماني على خلفية الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون مقابل.

أرباح توخيل

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن إدارة تشيلسي ستدفع 13 مليون يورو للمدرب الألماني مقابل مليوني يورو للطاقم المساعد ليُصبح مجموع الشرط الجزائي 15 مليون يورو.

وكانت صحيفة Mirror البريطانية ذكرت في السياق ذاته، أن الأمريكي تود بويلي مالك تشيلسي أخبر توخيل بالإقالة عبر مكالمة هاتفية، وسط صدمة من المدرب الألماني الذي حاول إقناعه بنيل فرصة أخرى ولكن دون جدوى.