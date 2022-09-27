Icon

تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان Icon أمر ملكي بتعيين طلال العتيبي مساعدًا لوزير الدفاع Icon أمر ملكي بتعيين خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع Icon بأمر الملك سلمان.. محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء Icon إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية Icon فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المنطقة تضم 120 ألف شجرة

تين القصيم يغطي 30% من استهلاك السعودية

2022-09-27 الساعة 11:59
تين القصيم يغطي 30% من استهلاك السعودية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بأن مزارع التين بالمنطقة، تغطي ما نسبته 30% من استهلاك المملكة من هذه الفاكهة، بحسب إحصاءات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وهذا مفخرة لتكون المنطقة سلة غذاء للمملكة.

تين القصيم: 

جاء ذلك، بعد أن رعى سمو أمير منطقة القصيم مساء اليوم، اليوم الذهبي لمهرجان تين القصيم بمحافظة البدائع، المقام بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بالشراكة مع بلدية البدائع، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ومحافظ البدائع خالد الربيعان، وأهالي المحافظة ومزارعي التين بالمنطقة. وأكد سمو أمير القصيم خلال الزيارة بأنه وجد مهرجانا منوّعا من جميع النشاطات التي تشمل الأسر المنتجة والحرف اليدوية والصناعات التحويلية وغيرها من المنتجات، ليكون المهرجان نافذة لتسويق أي منتج بالمنطقة.

65 مزرعة: 

وأشار سموه إلى أن المنطقة يوجد بها 65 مزرعة تين، تضم 120 ألف شجرة، وتنتج، 3000 طن ، مؤكداً أن التين مذكور بالقرآن الكريم، وهي فاكهة صحية ولها فوائدها الغذائية، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان ، ومزارعي التين على حرصهم في المشاركة وتطوير الصناعات التحويلية التي ستنافس وتغزو الأسواق عن قريب ، مشيداً بما وجده من حضور وتنوع في المهرجان، لتنويع مصادر الدخل ورسم خارطة التوازن التنموي في المنطقة، حيث أصبح لكل محافظة نشاط معين تركز عليه ، لتقود مثل هذا التوازن وتشكل رقما في الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية .

فعاليات عديدة: 

وكان سمو أمير القصيم قد اطلع فور وصوله على المهرجان وفعالياته وما صاحبه من حركة اقتصادية وحركة بيع وشراء مثالية، حيث استمع لشرح مفصل عن المهرجان، ومشاركة أكثر من 30 معرضاً للقطاعات الحكومية والجمعيات الزراعية، و60 معرضاً لتجار بيع الصناعات التحويلية للتين والأسر المنتجة، كما التقى سموه بعدد من رجال الأعمال والباعة ومزارعي التين. من جانبه أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي دورَ سموِّ أمير القصيم لدعم المنتجات الزراعية بمنطقة القصيم التي أصبحت فرصة للشباب لزيادة مداخيلهم، ودعم المزارعين والإسهام في رفع المنتج المحلي. وفي ختام الزيارة كرّم سمو أمير منطقة القصيم الداعمين وشركاء النجاح وفريق العمل.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 20.75 كجم من الحشيش بنجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 20.75 كجم من الحشيش بنجران

أخبار أمنية
الفيحاء يعبر الخلود بهدف
الرياضة

الفيحاء يعبر الخلود بهدف

الرياضة
88 يومًا والسعودية تستقبل الدرجات الشتوية
السعودية اليوم

88 يومًا والسعودية تستقبل الدرجات الشتوية

السعودية اليوم
عبد الرحمن المرشد: أجر أقل عاملة لا...
السعودية اليوم

عبد الرحمن المرشد: أجر أقل عاملة لا...

السعودية اليوم
التعليم : إتاحة نظام الانتساب من الثالث...
السعودية اليوم

التعليم : إتاحة نظام الانتساب من الثالث...

السعودية اليوم
شاهد.. كورنيش بيش واجهة بحرية أكثر جمالا...
السعودية اليوم

شاهد.. كورنيش بيش واجهة بحرية أكثر جمالا...

السعودية اليوم
صورة عفوية.. طفل يحمل حقيبتي أختيه
السعودية اليوم

صورة عفوية.. طفل يحمل حقيبتي أختيه

السعودية اليوم
سكن العزاب.. أسعار خيالية وشقق متهالكة
السعودية اليوم

سكن العزاب.. أسعار خيالية وشقق متهالكة

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه