أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع ثامر العلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الأهلي يضم ثامر العلي

وكشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انضمام ثامر العلي إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

وكان ثامر العلي صاحب الـ23 عامًا، قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في يناير عام 2020، ووقع على عقود ممتدة حتى موسم 2025، وسبق له أن لعب في صفوف الهلال والمجزل.

الأهلي في دوري يلو

على الجانب الآخر، نجح الأهلي في تحقيق أول فوز له في دوري يلو بالأمس، بعد تغلبه على الخلود بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في دوري يلو من التعادل مع القيصومة والخسارة ضد الأخدود، بجانب فوز اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود عند 6 نقاط.