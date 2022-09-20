قررت شركة “آبل” حل مشكلة واجهت بعض المستخدمين في جوال “آيفون 14 برو ماكس” الجديد، بعد شكاوى متعددة من عيب فني في الكاميرا.

صحيفة “ذا جارديان” كانت قد نشرت تقريرًا نقلًا عن بعض المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلات عند استخدام الكاميرا في تطبيقات مثل “سناب شات” و”إنستجرام” و”تيك توك”، حيث يحدث اهتزاز للكاميرا الخلفية، ما يؤدي إلى تشويش الصور وحدوث ضوضاء مزعجة.

تأثير الثغرة على المستخدم

ويؤثر العيب الفني على خاصية تثبيت الصورة البصري “أو إي إس”، والتي تستخدم محركاً للتخلص من تأثيرات اهتزاز الكاميرا عند التقاط الصور، حيث يؤدي فتح الكاميرا في تطبيقات معينة إلى تعطل المحرك، ما يتسبب في أصوات مسموعة واهتزاز الجوال بالكامل.

والجدير بالذكر أن آبل قد أصدرت سلسلة من جوالات “آيفون 14” في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يبدأ سعر جوالي “أيفون 14 برو” و”أيفون 14 برو ماكس” من 999 دولاراً و1099 دولاراً على الترتيب.