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يتعلق بكلمات المرور

ثغرة خطيرة في جيميل وفيسبوك 

2022-09-28 الساعة 4:47
ثغرة خطيرة في جيميل وفيسبوك 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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كشفت شركة الأمن السيبراني NordPass مؤخرًا عن ثغرة في كل من تطبيق فيسبوك للتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني التابع لغوغل، جيميل، استغلها المتسللون في الفترة الأخيرة. وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، فقد لاحظ عدد من المستخدمين حول العالم منع تطبيق فيسبوك وحساب غوغل من دخول أصحاب الحسابات إلا عند تغيير كلمات المرور المستخدمة بأخرى جديدة. ثغرة خطيرة في جيميل وفيسبوك  - المواطن ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإنه عادةً من السهل تخمين كلمات المرور الشائعة التي يستخدمها الكثير من الأشخاص، مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر، وإذا قام أحد المتسللين بتخمين معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، فقد تفقد الوصول إلى حسابات فيسبوك وجيميل بينما يتمكن المتسلل من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات الأخرى، كما يمكنهم أيضًا استخدام أي معلومات يجمعونها لاستهدافك وابتزازك. وحذرت شركة NordPass المستخدمين من استخدام كلمات المرور الشائعة قائلة إن هناك 200 كلمة لا يجب استخدامهم، وقد تم وضع القائمة بمساعدة باحثين مستقلين متخصصين في حوادث الأمن السيبراني، حيث قاموا بتقييم قاعدة بيانات حجمها 4 تيرابايت. تحذير خطير لمستخدمي فيسبوك وجي ميل

كلمات المرور الأكثر شيوعًا

وفي قائمة شركة NordPass لكلمات المرور الأكثر شيوعًا جاءت كالتالي: جاءت كلمة المرور في المرتبة الأولى، تلاها 123456، وشملت القائمة أيضًا الفرق الموسيقية أو الفرق الرياضية المفضلة مثل ليفربول وأرسنال وشيكولاتة. تحذير خطير لمستخدمي فيسبوك وجي ميل ويُذكر أن العديد من الشركات قد كثفت جهودها لتشجيع المستخدمين على استخدام كلمات مرور أقوى، على سبيل المثال تقترح كل من آبل وغوغل كلمات مرور قوية تتضمن 8 أحرف أو أكثر وألا تحتوي على اسم المستخدم أو الاسم الحقيقي أو اسم الشركة. ومؤخرًا بعد اكتشاف غوغل لثغرة الجيميل، نوهت الشركة مستخدميها بعدم استخدام كلمات مرور تم استخدامها في أي مكان آخر.
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