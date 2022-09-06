يطمح حارس المرمى محمد عواد لمواصلة تألقه مع الزمالك المصري، والظهور بشكل مميز ضد الهلال في كأس سوبر لوسيل.

الهلال يواجه الزمالك الجمعة

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الزمالك بطل الدوري المصري، مساء يوم الجمعة المقبل، في كأس سوبر لوسيل، ويمكن الاطلاع على برنامج الزعيم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ذكرى سيئة تلاحق محمد عواد

وتُعد مباراة كأس سوبر لوسيل هي الثانية للحارس محمد عواد ضد الهلال، حيث سبق أن واجهه خلال فترة احترافه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في موسم 2018/ 2019.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، وسجل الأزرق ثلاثية في شباك عواد عن طريق سلمان الفرج، سالم الدوسري وكارلوس إدواردو.

وقدم محمد عواد صاحب الـ30 عامًا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم المنصرم، وساهم في تتويجه بلقبي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.