انتهت مباراة الهلال ضد الوحدة مساء اليوم الجمعة، بفوز الهلال بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

#الهلال في الدوري ✅ 4 مباريات 🏟

12 نقطة 🥇

8 أهداف ⚽️

شباك نظيفة 🚫 📺 شاهد ثلاثية الأزرق ⬇️ pic.twitter.com/sB8dOJT10f — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 16, 2022

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ملخص مباراة الهلال ضد الوحدة:

وفي الشوط الثاني كشر نادي الهلال عن أنيابه هجوميًّا ليُحرز المالي موسى ماريغا الهدف الأول لـ الهلال بالدقيقة الـ59.

وبعدها بعشرين دقيقة، أضاف النيجيري أوديون إيغالو الهدف الثاني لـ الهلال بالدقيقة الـ79.

واستمر نادي الهلال في ضغطه ليُضيف الأرجنتيني لوسيانو فييتو الهدف الثالث لأزرق الرياض بعد تمريرة متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد في الدقيقة الـ90.

وأصبح رصيد الأزرق بعد مباراة الهلال ضد الوحدة 12 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

أنسيلمو يعتدي على سالم الدوسري:

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدخل البرازيلي أنسيلمو لاعب الوحدة، القوي على قدم سالم الدوسري لاعب الهلال خلال مباراة الفريقين بـ دوري روشن السعودي.