انتهت مباراة ميلان ضد دينامو زغرب الكرواتي، مساء اليوم الأربعاء، بفوز ميلان بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة ميلان ضد دينامو زغرب:

وحاول ميلان خلال الشوط الأول إحراز هدف، حتى تمكن الفرنسي أوليفيه جيرو من إحراز الهدف الأول للروسونيري من ركلة جزاء بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني للروسونيري بالدقيقة بالدقيقة الـ48.

ونجح فريق دينامو زغرب في تقليص الفارق بهدف جميل عبر اللاعب ميسلاف أورسيتش بالدقيقة الـ56.

وخلال مباراة ميلان ضد دينامو زغرب، نجح اللاعب توماسو بوبيجا في إحراز الهدف الثالث لـ ميلان بالدقيقة الـ77 من تصويبة قوية.

وأصبح رصيد ميلان بعد الفوز 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 3 نقاط في المركز الثاني.

سيواجه ميلان، فريق تشيلسي الإنجليزي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال في الخامس من أكتوبر المقبل.