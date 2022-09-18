أعلن مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة تعديل توصيته الصادرة بتاريخ 9-4-2019م لزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال بدلاً من 150 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “أن رأس المال سيصبح بعد الزيادة 300 مليون ريال وذلك لتعظيم قدرة الشركة التوسعية في الاستثمارات وتوفير السيولة اللازمة لسداد جزء من الالتزامات المالية المستحقة حسب خطة التنظيم المالي المعلنة.

مؤشر الأسهم السعودية

وفي وقت سباق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 63.73 نقطة ليقفل عند مستوى 11829.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شركة المعمر لأنظمة المعلومات، والخليجية العامة، والعربية، والنهدي، والخريف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بن داود، وصدر، وإسمنت السعودية، وعلم، وإكسترا، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.90% و6.56%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وعلم، وأرامكو السعودية، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 72.47 نقاط ليقفل عند مستوى 20924.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 470 ألف سهم تقاسمتها 2823 صفقة.