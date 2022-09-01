انتهت مباراة آرسنال ضد أستون فيلا، مساء الأربعاء، بفوز فريق آرسنال بثنائية لهدف في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/ 2023.

ملخص مباراة آرسنال ضد أستون فيلا:

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي آرسنال بحثًا عن إحراز الهدف الأول، لينجح البرازيلي جابرييل جيسوس في إضافة الهدف الأول للجانرز بعد خطأ من دفاعات أستون فيلا بالدقيقة الثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق آرسنال بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، ظل فريق أستون فيلا يضغط بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، ليتمكن اللاعب دوجلاس لويز من إحراز هدف التعادل بعد تنفيذ أمثل لـ ركلة ركنية في الدقيقة الـ75.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل سجل، البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني لـ آرسنال بالدقيقة الـ78.

وبعد نهاية مباراة آرسنال ضد أستون فيلا، أصبح رصيد آرسنال 15 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط.