جاء وليد معاذ الرئيس المؤقت في النادي الأهلي ليحمل طوق النجاة للفريق الكروي الأول وللنادي بشكل عام، بعد سلسلة من العثرات التي عانى منها الراقي تحت قيادة رئيسه السابق ماجد النفيعي.

ولعل أبرز هذه المشاكل تمثلت في هبوط الأهلي لـ دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ نشأته في عام 1937.

جماهير الأهلي أعربت عن دعمها الكامل لـ معاذ في مهمته الجديدة والصعبة، لحين انتخاب رئيس جديد للنادي.

مسؤولو الأهلي السابقين يدعمون معاذ:

عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي الأسبق قال: “أبارك للأخ العزيز وليد معاذ وبقية الزملاء أعضاء مجلس الإدارة، بإذن مرحلة جديدة سائل المولى التوفيق لهم وعودة الكيان لموقعه الحقيقي”.

أما عبدالله البترجي رئيس الأهلي الأسبق أيضًا فقال: “أبارك لإخوتي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة أخي العزيز وليد معاذ، وكلي ثقة فيهم جميعًا بأنهم على قدر المسؤولية، وخدمة الأهلي لعودته إلى مكانه الطبيعي”.

بينما قال العضو الذهبي في الأهلي بندر الدعجاني: “كل الدعم والعون المهمة صعبة وهم أهل لها بإذن الله، الأهلي يحتاج كل أبنائه ومحبيه”.

أبرز الحقائق عن وليد معاذ:

معاذ سبق له العمل من قبل في منصب المستشار القانوني في الأهلي، كما عمل أيضًا نائبًا لرئيس الأهلي في 2017 ووقتها كان الأمير فهد بن خالد رئيسًا لـ النادي.

كما رُشح معاذ بعد رحيل أحمد المرزوقي في 2017 أيضًا لرئاسة الأهلي بشكل مؤقت.