أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن استحداث جائزة جديدة في حفل الكرة الذهبية 2022 المقرر إقامته، يوم 17 أكتوبر، في أحد مسارح باريس.

جائزة جديدة

وأوضحت مجلة “فرانس فوتبول” في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن الجائزة الجديدة تحمل اسم الأسطورة البرازيلي الراحل “سقراط”، وستكون مخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في مشاريع مجتمعية وخيرية.

وتم إطلاق اسم “سقراط” على هذه الجائزة، تقديرًا لدوره السياسي في مناهضة الحكم الديكتاتوري في البرازيل، على أن يُسلمها شقيقه الأصغر، نجم باريس سان جيرمان السابق، راي.

وارتفع عدد الجوائز في حفل 2022 إلى 7 جوائز، وهي؛ الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، ياشين لأفضل حارس مرمى، جيرد مولر لأفضل هداف، وجائزة أفضل ناد، بجانب جائزة سقراط.

الكرة الذهبية

وتوج نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021 للمرة السابعة في تاريخه، بعد تتويج بأكثر من لقب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).