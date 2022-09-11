أثنى المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، على لاعبي فريقه، بعد الفوز في مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تعليق جارسيا بعد مباراة النصر ضد ضمك:

وقال جارسيا عقب اللقاء: “نبني فريقًا، ومن الطبيعي أن نمر بمراحل صعبة، وفي المباراة الأولى لعبنا بـ4 أجانب، والنصر سيكون أقوى بعودة تاليسكا وبيتي وماشاريبوف وسلطان الغنام”.

وأضاف مدرب النصر: “بدأنا مباراة ضمك بشكل جيد، وطريقة لعب المنافس أجبرتنا على تغيير التكتيك، والبداية في الشوط الثاني كانت جيدة، وبعد هدف تاليسكا وقفنا اللعب وهو ما أعطى ضمك ثقة”.

وتابع: “سامي النجعي سجل هدفًا جميلًا رغم خطأه في المباراة السابقة إلا أنني متأكد من أنه يقدم كل ما لديه في أي مباراة يلعبها”.

ملخص مباراة النصر ضد ضمك:

وكان الشوط الأول من المباراة، شهد تألقًا غير عادي من الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا الذي أنقذ شباك أصفر الرياض في العديد من المناسبات.

ونجح سامي النجعي في إحراز الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الـ37 بعد فاصل مهاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصفر الرياض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البرازيلي تاليسكا في إحراز الهدف الثاني لـ النصر بالدقيقة الـ61 من ضربة رأسية متقنة.

وواصل ضمك محاولاته لتقليص الفارق لينجح اللاعب دوارتي في تقليص الفارق لفارس الجنوب بالدقيقة الـ84.

وأصبح رصيد أصفر الرياض بعد الفوز 6 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نادي ضمك عند 6 نقاط في المركز الخامس.