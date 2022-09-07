أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن استقبال طلبات الاعتذار للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1444هـ.

وأوضحت أن بدء التقديم على الاعتذار عن الفصل الدراسي الأول يكون يوم الأحد 11 سبتمبر، على أن ينتهي التقديم في يوم الخميس 27 سبتمبر الجاري.

خطوات تقديم طلب الاعتذار

وتتمثل خطوات تقديم طلب الاعتذار عبر الخدمة الذاتية؛ فيما يلي:

1.الدخول على النظام الأكاديمي.

2.اختيار أيقونة service menu للدخول على الخدمات.

3.اختيار أيقونة طلب خدمة.

4.اختيار الإجراءات الأكاديمية من أيقونة الفئة.

5.اختيار تأجيل أو اعتذار عن فصل دراسي من أيقونة الخدمة.

6.اختيار أيقونة المتابعة.

7.اختيار السبب من أيقونة السبب.

8.اختيار حفظ.

9.تظهر صفحة ملخص الطلب لتأكيد الطلب اختيار أيقونة حفظ.

10.تظهر رسالة للتأكيد ويتم اختيار أيقونة OK لتأكيد الطلب.

11.تظهر صفحة عرض حالة طلب الخدمة يكون قد تم إدراج طلبك في الجدول.

12.ولتقديم طلب جديد اختيار أيقونة جديد أسفل الجدول.

ضوابط الاعتذار عن فصل دراسي

1.يحق للطالبة الاعتذار عن ثلاثة فصول دراسية غير متتالية أو فصلين دراسيين متتاليين خلال دراستها الجامعية في مرحلة البكالوريوس، وفصلين دراسيين غير متتاليين في مرحلة الدبلوم

2.يحتسب الاعتذار عن الفصل الصيفي من مرات الاعتذار المحددة للطالبة.

3.لا يحق للطالبة المستجدة الاعتذار في الفصل الذي قُبلت فيه.

4.يتاح الرابط لطالبات كلية المجتمع وطالبات كلية اللغات والترجمة في المستوى الثاني.

5.تحتسب فصول الاعتذار ضمن المدة النظامية للتخرج.

6.لا تستحق الطالبة المكافأة في حال الاعتذار عن فصل دراسي.

7.تتوقف مكافأة الفصل الصيفي للمعتذرات عن الدراسة في الفصل الثاني، وتصرف للمسجلات في الفصل الصيفي.