استحدثت وكالة الشؤون التعليمية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، 14 مقررًا إلكترونيًا من المتطلبات العامة الجامعية للعام الدراسي الجاري في خطوة نحو تحوّل رقمي معايش وبناء معرفي جديد، منسجم مع برنامج التحوّل الوطني للمملكة 2030.

المتطلبات العامة الإلكترونية

وتضم المتطلبات العامة الإلكترونية مقررات نوعية، وهي: قيم المواطنة الصالحة، الكتابة الأكاديمية للتقارير، مبادئ التجارة الإلكترونية، الوعي الصحي، الفنون والتراث السعودي، النظم البيئية المستدامة، بناء المجتمع في الإسلام، الشعر والنثر بالأدب العربي، مهارات التواصل، المواطنة العالمية، الذكاء العاطفي، الاقتصاد والمصارف الإسلامية، أساسيات البرمجة، الرفاه وجودة الحياة.

تطوير مقررات جامعة الأميرة نورة

ويهدف تطوير مقررات المتطلبات الجامعية إلى تحقيق ما تصبو إليه الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 2025، في تقديم تعليم نوعي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وبناء قدرات علميّة وتعليميّة، ومواكبة التجارب الحديثة والمتميّزة في الجامعات المرموقة إقليميًا وعالميًا، وتحديد المرتكزات الأساسية لتطوير المتطلبات العامة، وبناء إطار شامل مرن للمتطلبات العامة يوائم متطلبات سوق العمل ورؤية المملكة 2۰۳۰.

يشار إلى أنّ المقررات الإلكترونية العامة تمتاز بتنوع الأساليب التعليمية، كونها تضم محتوى تفاعليًا مرئيًا، وتقييمًا ذاتيًا، ومنتديات مناقشة، وفصولًا افتراضية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتطوير المستمر للمقررات الجامعية، بما يضمن توافقها مع مقتضيات التحوّل الوطني الذي تسعى إلى تحقيقه رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لدور المرأة التنموي، وتمكينًا لوجودها الفاعل في الاقتصاد الوطني، والتطور المعرفي، والإسهام المجتمعي.