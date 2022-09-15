أعلنت جامعة الطائف عن أرقام المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية للوظائف الأكاديمية (أستاذ مساعد/ محاضر)، والتي سبق الإعلان عن الوظائف من خلال حسابات الجامعة الرسمية وموقع (أي وظيفة)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة سابقًا: – هندسة الحاسب.

– علوم الحاسب.

– الإدارة.

– التسويق.

– المحاسبة.

– الاقتصاد.

– تقنية المعلومات.

– هندسة مدنية مساحة.

– التصميم الداخلي.

– لغة انجليزية.

– نظم معلومات إدارية.

– تمويل واستثمار.

– تأمين. موعد المقابلة الشخصية: – تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 1444/02/29هـ الموافق إلى يوم الخميس: 1444/03/03هـ. مكان المقابلة الشخصية: – مقر الجامعة (القاعة الصغرى). التفاصيل:

أرقام المرشحين والمرشحات:

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