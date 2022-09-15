أعلنت جامعة الطائف عن أرقام المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية للوظائف الأكاديمية (أستاذ مساعد/ محاضر)، والتي سبق الإعلان عن الوظائف من خلال حسابات الجامعة الرسمية وموقع (أي وظيفة)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة سابقًا:
– هندسة الحاسب.
– علوم الحاسب.
– الإدارة.
– التسويق.
– المحاسبة.
– الاقتصاد.
– تقنية المعلومات.
– هندسة مدنية مساحة.
– التصميم الداخلي.
– لغة انجليزية.
– نظم معلومات إدارية.
– تمويل واستثمار.
– تأمين.
موعد المقابلة الشخصية:
– تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 1444/02/29هـ الموافق إلى يوم الخميس: 1444/03/03هـ.
مكان المقابلة الشخصية:
– مقر الجامعة (القاعة الصغرى).
التفاصيل:
أرقام المرشحين والمرشحات:
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