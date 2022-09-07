أقامت جامعة الفيصل بالرياض حفل استقبال للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، على شرف الأمير سعود بن تركي الفيصل عضو مجلس أمناء الجامعة، حيث رحب رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع بالأمير كمتحدث رئيس في حفل استقبال الطلاب المستجدين ومحفز لهم في بداية رحلتهم الدراسية والأكاديمية.

وقال آل هيازع: أشكر الأمير سعود بن تركي الفيصل آل سعود مستشار رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ على قبوله الدعوة للترحيب والتحدث إلى الدفعة الجديدة من طلاب وطالبات الجامعة، داعياً الطلاب للاستفادة القصوى مما تقدمه الجامعة أكاديمياً وبحثياً إضافة إلى الأنشطة المتعددة.

شغوف بالهندسة الميكانيكية:

بدوره، عبر الأمير سعود بن تركي الفيصل عن سعادته بهذه الدعوة، مشيراً إلى أنه شغوف بالهندسة الميكانيكية، داعياً الطلاب إلى ضرورة الاستمتاع بالتجربة العلمية، وجعلها نموذجاً إنسانياً يصنع الذكرى الطيبة، وتثري في ذات الوقت الحياة العملية، من خلال الدراسات الأكاديمية، والتجارب العلمية العملية، ودعا الطلاب إلى تفعيل هواياتهم والانخراط في الأندية الطلابية التي تتوافق مع اهتماماتهم.

مراكز متقدمة:

يذكر أن جامعة الفيصل حققت مراكز متقدمة وفق تصنيفات عالمية مرموقة مثل تصنيف التايمز للتعليم العالي الذي وضع الجامعة في المرتبة الأولى سعودياً وعربياً، والتاسعة ضمن أفضل عشر جامعات صغيرة في العالم، كما تم تصنيفها كواحدة من أفضل 250 جامعة عالمياً.