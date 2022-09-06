وقع الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، صباح اليوم، عقدين لتشغيل وصيانة ونظافة المجمع الأكاديمي الجنوبي بقيمة إجمالية بلغت 16,751,846 ريالًا، وذلك بالمقر الرئيس بالمدينة الجامعية، وبحضور سعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، وسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد الشارخ، وسعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد الحربي، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المتعاقدة.

عقد تشغيل وصيانة المجمع الأكاديمي

ووقع معاليه، عقد تشغيل وصيانة المجمع الأكاديمي الجنوبي بالجامعة، مع مؤسسة التاج المضيء للمقاولات بقيمة بلغت (9,675,600) (تسعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعين ألفًا وستمائة ريال).

كما وقع العقد الثاني مع مؤسسة سرايا طويق للمقاولات لنظافة المجمع الأكاديمي الجنوبي بالجامعة، وبلغت قيمة العقد (7,076,246,55) (سبعة ملايين وسبعين ألفًا ومائتين وستة وأربعين ريالًا وخمسة وخمسين هللة، حيث بلغ مجموع العقدين 16,751,846,55 ستة عشر مليونًا وسبعمائة وواحد وخمسين ألفًا وثمانمائة وستة وأربعين ريالًا وخمسة وخمسين هللة.