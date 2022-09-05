أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام طلبات المقبولين (عدد 81 رقم) على وظائف التشغيل الطبي الذاتي المعلن عنها لعام 1443هـ بالمستشفى الجامعي.

وأضافت أن على المرشحين الواردة أرقام طلباتهم في البيان أدناه التواجد بمبنى كلية الطب رقم (10) الدور الأرضي إدارة الموارد البشرية الساعة 9:00 صباحا وفقاً للمواعيد الموضحة على رأس كل جدول ولن يتم استقبال أي مرشح في غير الموعد المحدد له مع ضرورة احضار المستندات الموضحة أدناه.