اعتمدت عمادة الدراسات العليا في جامعة جدة، قبول طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا هذا العام 1444هـ، حيث بلغ عدد المتقدمين للبرامج الأكاديمية والتنفيذية مايقارب 14,200 ألف طالب وطالبة.

برامج جامعة جدة

وكانت جامعة جدة ممثلة في عمادة الدراسات العليا قد استحدثت العديد من برامج الماجستير والأكاديمية العلمية مثل: التربية الخاصة، والعلوم، والشريعة والدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى القيادة التربوية، والتصميم والفنون، بجانب البرامج التنفيذية والمهنيه مثل: الأمن السيبراني، وإدارة المشاريع، والكيمياء الصناعية، واللياقة البدنية، وريادة الأعمال، والإدارة الهندسية، وإتاحة برامج مميزة وحصرية على مستوى الجامعات السعودية في التخصصات المختلفة منها برنامج ماجستير الصحة النفسية من كلية العلوم الاجتماعية، وبرنامج الماجستير والدكتوراه في الخزف والنحت، والحلي والمجوهرات بكلية الفنون والتصاميم، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، واحتياجات سوق العمل حالياً وفي المستقبل.