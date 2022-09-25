Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن

12m

العقم التهديفي يؤرق رينارد
https://www.almowaten.net/?p=4582117

13m

مشاعل الشميمري أول سعودية تشغل نائب رئيس IAF
https://www.almowaten.net/?p=4582125

44m

تحذير أمني خطير من ثغرات في واتساب
https://www.almowaten.net/?p=4582051

51m

3 حالات تلغي الزكاة على السجلات التجارية
https://www.almowaten.net/?p=4582027

1h

السعودية ترسم مستقبل الرياضات الإلكترونية 
https://www.almowaten.net/?p=4581793

1h

القمر يغرب قبل حدوث الاقتران الليلة
https://www.almowaten.net/?p=4581929

1h

جامعة نايف والإنتربول شراكة عمرها 17 عامًا
https://www.almowaten.net/?p=4581881

1h

صالح المري فارس ثاني حلقات شاعر الراية
https://www.almowaten.net/?p=4581935

1h

الملك سلمان يستقبل ملك البحرين
https://www.almowaten.net/?p=4581961

2h

قرار نونو سانتو يصدم الاتحاديين
https://www.almowaten.net/?p=4581889

جديد الأخبار
حصاد اليوم
من أجل عالم أكثر أمانًا

جامعة نايف والإنتربول شراكة عمرها 17 عامًا

2022-09-25 الساعة 5:52
جامعة نايف والإنتربول شراكة عمرها 17 عامًا
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

منذ تأسيسها عام 1978م التزمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتقديم رسالة علمية أمنية متخصصة لرجل الأمن العربي، والإسهام في تلبية احتياجات المؤسسات والأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية وأجهزة العدالة الجنائية والرعاية الاجتماعية بالدول العربية بمنهج علمي، لتصبح اليوم في مصاف المؤسسات الجامعية العريقة، بل امتازت بميادين الأمن الشامل الذي يمس مجتمعات الدول العربية. وحيث إن مواجهة الجريمة بصفة عامة والجريمة المنظمة على وجه الخصوص لم تعد مقتصرة على أجهزة إنفاذ القانون بمفردها، أصبح من الأهمية الانضمام إلى شراكات وتوقيع اتفاقيات تعاون دولية للحد من انتشارها والوقاية منها، حيث قامت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتوقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون مع منظمات وجامعات ووكالات بحث علمي عربية دولية في هذا الإطار، من ضمنها اتفاقيات التعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) منذ عام 2005م، ما أسس لآفاق واعدة مع الجهات ذات العلاقة لخدمة الرسالة والأهداف المشتركة.

شراكة استراتيجية

بدأ التعاون المشترك بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” عام 2005م حين اُختير رئيس الجامعة عضوًا في فريق الإنتربول الاستشاري للشؤون الاستراتيجية. وفي عام 2009م وقع الجانبان مذكرة تفاهم علمي لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، وبذلك أصبحت الجامعة إحدى الجهات المعتمدة لدى الإنتربول في مجال التدريب، حيث أتاحت مذكرة التفاهم توسيع آفاق التعاون بين الجامعة والمنظمة الدولية في مجالات مكافحة الجريمة، بجانب إتاحتها تنظيم الزيارات المتبادلة بين منسوبي الجانبين، وكذلك تنظيم البرامج التدريبية في الدول العربية الأخرى بإشراف الجامعة والإنتربول.

 نشر ثقافة الأمن

عام 2012م وخلال افتتاح الدورة 81 للجمعية العامة لمنظمة “الإنتربول” التي عقدت في إيطاليا وبحضور ممثلي 190 دولة، و100 وزير داخلية، وعدد من مديري الأمن العام في الدول المشاركة، والمنظمات الدولية، كرم الإنتربول رئيس جامعة نايف العربية تقديًرا للدور الفاعل والمميز الذي تقوم به الجامعة في نشر ثقافة الأمن بمفهومه الشامل وتنمية الحس الأمني وما تقدمه من خدمات علمية وتدريبية، وللتعاون المثمر مع المنظمة وبرامجها المختلفة.

شبكة أكاديمية الإنتربول 

في عام 2020م وقعت الجامعة اتفاقية مع المنظمة نصت على انضمام الجامعة لعضوية “أكاديمية الإنتربول العالمية” وهي شبكة تضم مؤسسات تعليمية موثوقة في مجال تأهيل القدرات في مجال إنفاذ القانون. ومنذ انضمام الجامعة لعضوية الأكاديمية تم تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تساهم في الحد من الجريمة عربيًا ودوليًا، منها البرنامج التدريبي المشترك في التحقيق الجنائي الرقمي، المشاركة في الحملة الدولية الخاصة بالتوعية العامة بالصحة الرقمية، وإصدار دراسة مشتركة حول دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية. أيضًا نظمت الجامعة بالشراكة مع الإنتربول ندوات علمية متخصصة من بينها ندوة المسؤولية الجنائية في جرائم البيئة، وندوة التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات، إلى جانب تنظيم ورشة عمل حول مخاطر تمويل الإرهاب من خلال وسائل الدفع الرقمية. وتستضيف الجامعة يوم 26 سبتمبر 2022 ولمدة ثلاثة أيام، ندوة الإنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة، التي تنظمها المنظمة في مقر الجامعة بالرياض، تحت عنوان “تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة”، ويشارك فيها أكثر من 450 خبيرًا ومختصًا أمنيًا وقانونيًا من مختلف دول العالم، إضافة إلى استضافة الجامعة “منتدى الإنتربول الأول للروبوتات والمستشعرات والأنظمة الذاتية” الذي ينظم نهاية العام الجاري.

محاضر رئيس في الأكاديمية

يعد اعتماد الجامعة كمحاضر رئيس في برنامج الإنتربول العالمي لبناء القدرات الشرطية The INTERPOL Policing Capabilities Program  (النسخة العربية) أحد البرامج التدريبية الرئيسية للإنتربول. وسوف تستضيف الجامعة هذا البرنامج حضوريًا عام 2023م، وهو من أهم مكتسبات انضمام الجامعة لعضوية أكاديمية الإنتربول العالمية. كما أُختيرت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتقييم البرنامج التدريبي المعد من جامعة Portsmouth of University  بعنوان “شهادة في جرائم الملكية الفكرية والتجارة غير المشروعة  (CIPCIT) ” للحصول على اعتماد الأكاديمية، بالإضافة إلى اعتماد برنامجين تدريبيين تقدمهما الجامعة من قبل الإنتربول وهما “برنامج تأهيل أخصائي تحقيقات الجرائم السيبرانية”، و “برنامج تأهيل أخصائي استجابة للحوادث السيبرانية” عام 2022م.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...
الجنوبية

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...

الجنوبية
شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...
أخبار رئيسية

شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...

أخبار رئيسية
فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن
جديد الأخبار

فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن

جديد الأخبار
انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...
الرياضة

انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...

الرياضة
متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...
أخبار كورونا

متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...

أخبار كورونا
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...
العالم

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...

العالم
بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف
جديد الأخبار

بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف

جديد الأخبار
بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية
الرياضة

بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه