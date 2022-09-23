نشرت الإدارة العامة للمرور، عدة صور من مشاركة رجال المرور في اليوم الوطني الـ 92 في مختلف مناطق المملكة.

سير الحركة

وأظهرت الصور الجهود المبذولة من رجال المرور في سير الحركة بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال احتفالات المواطنين باليوم الوطني الـ92، والذي يحل اليوم الجمعة.

احتفالات كبرى

وتشهد المملكة العديد من الاحتفالات الوطنية الكبرى بمناسبة اليوم الوطني الـ92، إذ أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار هي لنا دار، وهو الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري.