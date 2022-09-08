أعادت شركة جبل عمر تصحيح إعلان سابق بشأن عدم وجود كسور أسهم ناتجة عن زيادة رأس مال الشركة، لتؤكد اليوم وجود كسور ستضاف عائداتها لاحقًا في حسابات مالكي وحدات صندوق الإنماء مكة العقاري.

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالي – تداول اليوم – إن البيان الخاطئ في الإعلان السابق هو عدم وجود كسور أسهم ناتجة عن زيادة رأس مال الشركة .

عوائد بيع كسور الأسهم

وأضافت الشركة أنها ستقوم بالإعلان في وقت لاحق عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن الصفقة في حسابات مالكي وحدات صندوق الإنماء مكة العقاري.

سهم جبل عمر

وقد ساهمت هذه البيانات في ارتفاع سهم جبل عمر في تداولات اليوم حيث وصل السهم إلى 22.28 ريالاً، بزيادة قدرها 0.12 ريال أي ما يعادل 0.54% من قيمة السهم.

وبلغ عدد الصفقات 1,451 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 827 سهمًا وكانت الكمية المتداولة 1,199,908 سهم بقيمة

26,682,845.58 ريال.