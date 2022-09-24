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جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس

2022-09-24 الساعة 10:49
جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس
المواطن - الرياض

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نشرت قناة عين جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الخامس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا.
وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h
جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن

جداول دروس الحصص:

كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع الخامس.
كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع الخامس، وللتربية الخاصة من الأسبوع الخامس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h
كذلك نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة من الأسبوع الخامس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h
جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس - المواطن
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