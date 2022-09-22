أظهر أطباء أفارقة وأمريكيون، أدلة على أن الإصابة بفيروس جدري القرود تؤدي في كثير من الأحيان إلى تطور مضاعفات فسيولوجية عصبية مثل تغلغل فيروس الجدري في جسم الإنسان.

أعراض عصبية

ووفقًا لـ”روسيا اليوم”، قال مقال نشرته مجلة “جاما نورولوجي” إن مراقبة المرضى في إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أظهرت أن فيروس جدري القرود غالبًا ما يسبب الاكتئاب وآلام الأعصاب لدى المرضى.

وفي بعض الحالات، يسبب التهاب الدماغ والتشنجات وأعراضًا مشابهة لالتهاب السحايا، الأمر الذي يؤكد ضرورة مراقبة تغيرات تحدث في دماغ المرضى المعرّضين للخطر.

الجهاز العصبي

اهتم فريق من علماء الفسيولوجيا العصبية بقيادة، أفيندرا ناث، الباحث الرائد في المعهد القومي للسكتة الدماغية في بيثيسدا الأمريكية، بكثرة تعرض حاملي جدري القرود لمضاعفات مختلفة مرتبطة بعمل الجهاز العصبي.

وحلل العلماء كل الحالات التي تم جمعها خلال مراقبة المرضى الذين أصيبوا بجدري القردة الفيروسي في النصف الثاني للقرن الماضي في مختلف البلدان الإفريقية، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وتضمنت تلك المجموعة البيانات عن الإصابات التي حدثت قبل ظهور الجائحة الحالية وبعدها.

وأشار التحليل اللاحق لهذه البيانات إلى أن فيروس جدري القردة كان من المحتمل أن يتسبب في فشل فسيولوجي عصبي شأنه شأن الجدري البشري وبعض اللقاحات المبكرة ضد المرض.

اختراق الفيروس

ولم يشكل معظمها، بما في ذلك الاكتئاب وآلام الأعصاب، خطراً على حياة المرضى، لكن في بعض الحالات تطورت لديهم أمراض مميتة، بما في ذلك التهاب الدماغ والتهاب السحايا.

ويرتبط تطور هذه المضاعفات، حسب العلماء، باختراق الفيروس للجهاز العصبي، وهو ما أكدته اختبارات (PCR) على أنسجة المتوفين، الأمر الذي يشير إلى أن المضاعفات الفسيولوجية العصبية المصاحبة للإصابة بفيروس جدري القرود يهدد حياة المرضى.