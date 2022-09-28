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قرار بمنع ارتدائهما

جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة

2022-09-28 الساعة 11:55
جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة
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المواطن - الرياض

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أثار إعلان نشرته جامعة القصيم حالة من الجدل، حيث نص على منع ارتداء البنطال والعباءة داخل الحرم الجامعي كونه يتنافى مع الآداب والقيم.

سياسة خاصة: 

ورصدت “المواطن” على موقع تويتر العديد من الآراء في هذا الشأن، حيث رأى البعض أنه من حق كل مؤسسة أن تصدر سياسة خاصة بها تابعة لسياسة الدولة، لكن القرار الذي لا يوجد له سبب أو هدف طبيعي فيقابل بالرفض، حيث إنه لو كان القرار يمنع ارتداء العباءة داخل الفصول الدراسية لكان أفضل ولكن الباقي ليس له سبب. جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة - المواطن وتعجبت طالبات من أنه كيف يقال إنه مخل بالآداب وقيم الدين وهناك أساتذة وموظفات بجامعة القصيم يرتدين البنطال بشكل عادي، مشددات على ضرورة وجود مساواة في القرار على الجميع، خاصةً وأنه لو كان يُقصد بالقرار الستر فإن التنورة تُظهر الساق أثناء الحركة أو حين النزول من السيارة.

تعليمات روتينية: 

في المقابل، رأى آخرون أن هذه تعليمات روتينية سليمة من جامعة القصيم وهذا الواجب أن يكون في مكان التعليم، ويجب احترام قوانينه، مشيدين بالقرار الذي وصفوه بأنه صائب ويعيد للتعليم هيبته، لأنه ليس من المصلحة الاستعراض وإظهار المفاتن فهذا صرح تعليمي يضم معلمات المستقبل ومربيات الأجيال. وطالب معلقون بتوحيد الزي الرسمي داخل أي منشأة تعليمية تابعة للدولة ويُطبق على المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، ليكون المظهر جميلاً ولائقاً للجميع.  
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