أثارت اختيارات المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكره الإعدادي المقبل حالة من الجدل.

قائمة المنتخب السعودي في معسكر إسبانيا:

وأعلن رينارد عن قائمة الأخضر في المعسكر الذي سيُقام في أليكانتي الإسبانية من 17 وحتى 27 من سبتمبر، استعدادًا لكأس العالم 2022 التي ستُقام نوفمبر المقبل، وشهدت غياب حارس الهلال، عبدالله المعيوف.

كما استبعد نجم النصر، عبدالرحمن غريب، الذي رحل عن الأهلي بعد هبوطه للمشاركة في المونديال، وضم الثنائي الموقوف فهد المولد ومحمد كنو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انقسام بشأن اختيارات رينارد:

وعلق النقاد الرياضيون في برنامج “برا 18” عبر قنوات SSC على اختيارات رينارد، وقال هتان النجار: “عبدالله المعيوف يعتبر هو الحارس الأفضل في كرة القدم السعودية”.

وواصل النجار تصريحاته قائلًا: “وإذا صدقت تصاريح بعض الإعلاميين يبدو الموضوع وصل للشخصنة بين المعيوف والمدرب الفرنسي”.

وتحدث فيصل الجفن قائلًا: “كل استدعاء لقائمة الأخضر هناك لغط موجود في الوسط الرياضي، ورينارد لديه تشكيله فيها أسماء محددة وقد أثبت جدارته وفي كل مباراة له حضور”.

وتابع تركي السهلي: “أبرز النجوم في منتخبات العالم أعمارهم في بداية العشرينات، واليوم المدرب الفرنسي يعيد بعض اللاعبين الكبار في السن… كنت أتمنى أن أشاهد عبدالله رديف ومصعب الجوير”.