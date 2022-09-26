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جراحة ناجحة لـ سالم الدوسري

2022-09-26 الساعة 4:49
جراحة ناجحة لـ سالم الدوسري
المواطن - الرياض

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أعلن المنتخب السعودي قبل قليل عن إجراء سالم الدوسري لاعب الهلال والأخضر لعملية جراحية ناجحة باستئصال الزائدة الدودية.

سالم الدوسري يغيب

وكانت العملية الجراحية أُقيمت في مدينة إليكانتي الإسبانية ليتأكد غيابه عن مواجهة المنتخب الأمريكي غدًا مع الحارس محمد العويس وسلمان الفرج وياسر الشهراني. وتعرض سالم الدوسري لانتقادات من الجماهير بسبب تراجع مستواه وعدم تأثيره الإيجابي مع الأخضر في مباراة الإكوادور.

تاريخ المواجهات

وسبق للأخضر مواجهة المنتخب الأمريكي في 6 مباريات، حيث فاز المنتخب السعودي في مباراتين وفاز المنتخب الأمريكي في 3 مباريات مقابل تعادل وحيد. منتخب السعودية - المنتخب السعودي - الأخضر - سالم الدوسري المباراة الأولى بين المنتخبين كانت بكأس القارات عام 1992 وفاز الأخضر بثلاثية دون رد. اللقاء الثاني كان وديًا وفازت أمريكا على السعودية 2-0 في الرياض في أبريل من عام 1993. المباراة الثالثة كانت ودية في مايو من عام 1994 قبل مونديال 94 وانتهت بالتعادل السلبي، بينما المباراة الرابعة كانت ودية في أكتوبر من عام 1994 وفاز الأخضر بهدفين لهدف، وفي المباراة الخامسة وكانت ودية بعام 1995 فاز المنتخب الأمريكي برباعية مقابل 3 أهداف. وفي اللقاء السادس، فاز المنتخب الأمريكي على المنتخب السعودي بهدفين دون رد بكأس العالم للقارات عام 1999. يذكر أن منتخب السعودية كان تعادل وديًا الجمعة الماضية مع منتخب الإكوادور، بينما خسر منتخب أمريكا وديًا أيضًا الجمعة الماضية ضد منتخب اليابان بثنائية دون رد.
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