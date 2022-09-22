وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول وادي بيدة في منطقة الباحة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، جريان السيول العارمة في وادي بيدة شمال شرق الباحة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات الأرصاد:

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

تكون الضباب:

كذلك تشمل الحالة أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.