كشف الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه حقيقة ما تردد حول تقديم مكافأة قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب في النصر، في حالة الفوز على الاتحاد في الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

المباراة تنطلق يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

جستنيه تحدث قائلًا: ” الحقيقة أن كل لاعب في أصفر الرياض سينال 10 آلاف ريال في حال الفوز على الاتحاد والأمر بشكل عام لا يتعلق فقط بمواجهة الاتحاد، من قال إن لاعبي أصفر الرياض سينال كل فرد فيهم 100 ألف ريال ؟!”.

ترتيب النصر والاتحاد قبل الكلاسيكو

وأضاف جستنيه: ” أستطيع أن أؤلف وأقول النصر سيعطي كل لاعب 100 ألف إن فازوا على الاتحاد، هذا الرقم غير صحيح”.

يذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما أصفر الرياض رابعًا برصيد 9 نقاط، قبل مواجهة الفريقين.