أعرب الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عن استيائه من مستوى التحكيم في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الخلود.

جستنيه يعلق على أداء التحكيم

وعلق عدنان جستنيه قائلًا: “سؤال هل يحق لأندية يلو الاستعانة بحكام أجانب؟.. ما شاهدته أمس من ظلم تحكيمي تعرض له نادي الخلود سيضطر الأندية الأخرى المطالبة بحكام أجانب في أي مباراة يكون طرفها النادي الأهلي“.

وتابع جستنيه حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “نعم وألف نعم الأهلي يجب أن يعود لدوري الكبار، ولكن ليس بهذه الطريقة التي فيها ظلم لأندية الأخرى”.

الأهلي في دوري يلو

ونجح الراقي في تحقيق أول فوز له في دوري يلو، بعد تغلبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الراقي رصيده إلى 4 نقاط في دوري يلو من التعادل مع القيصومة والخسارة ضد الأخدود، بجانب فوز اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود عند 6 نقاط.