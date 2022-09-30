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قبل كلاسيكو الاتحاد والنصر

جستنيه يعتذر بسبب ملعب مرسول بارك

2022-09-30 الساعة 8:51
جستنيه يعتذر بسبب ملعب مرسول بارك
المواطن - محمد سمعه

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توجه الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه باعتذاره إلى إدارة ملعب مرسول بارك؛ وذلك بسبب ما قاله سابقًا عن الملعب.   وسوف يستضيف الملعب، مباراة النصر والاتحاد بعد غد الأحد في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباريات الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جستنيه يعتذر:

وتحدث جستنيه قائلًا: “كنت أعتقد أن الشكاوى التي تأتي من الملعب لها علاقة بالمضايقات، ولم استوضح أن الأمر يخص صغر حجم الملعب، يجب أن أذكر هذا الأمر، وأعتذر عما قلته سابقًا، يجب أن أكون شجاعًا وأذكر المعلومة الصحيحة”.

ملعب مرسول بارك:

وبوقت سابق، كشف الحساب الرسمي لـ ملعب “مرسول بارك” عن آخر التجهيزات التي تم تحضيرها لـ مباراة النصر والاتحاد بعد غد. ونشر حساب الملعب مقطع فيديو استعرض خلاله كل التجهيزات الأمنية للكلاسيكو. وذكر الفيديو أنه تم وضع 350 كاميرا تم توزيعها على كامل أنحاء ملعب مرسول بارك، من شأنها أن ترصد جميع التحركات التي قد تربك عمليات التنظيم، أو تتسبب في مشكلات أمنية قبل أو أثناء أو بعد المباراة.
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