انتهت أمانة المنطقة الشرقية أمس، من تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر بالدمام، وذلك ضمن مبادرة رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين مستوى السلامة المرورية.

حل مروري:

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الجسر يمثل حلا مرورياً، لباقي الجسور بطريق الأمير نايف شمالاً وجنوباً ليكون محورا مستمراً لنقل الحركة من وإلى الدمام حال استخدام الجسور، وذلك بعد الانتهاء من الجسر التابع لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والرابط بين طريق الدمام / الرياض وطريق الأمير نايف، ليتم بذلك تخفيف الضغط على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب.

تعزيز شبكة الطرق:

وأشار إلى أن هذا الجسر، سيسهم في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، لافتاً النظر إلى أن الأمانة تسعى إلى تحقيق الأهداف والاستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية.

من جهته أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، أن المشروع عبارة عن جسر على طريق الأمير نايف بطول 481 متر، وعرض 18 مترًا تقريباً، بنظام كمرات صندوقية مسبقة الصب ترتكز على عدد 6 ركائز وسطية و2 طرفية، وعدد 4 جدران استنادية، وذلك لتحسين الحركة المرورية على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز باتجاهي الشمال والجنوب، حيث يحتوي كل اتجاه على مسارين بعرض (3.5) مترات، للمسار الواحد، إضافة إلى أنه سيتم العمل على طرق الخدمة بنفس طول الجسر، كل اتجاه مسارين بعرض (3.3) مترات، للمسار الواحد للحركة الفرعية على جانبي الجسر بالاتجاهين، إلى جانب مواقف السيارات، وسيتم الانتهاء مها نهاية العام الميلادي الحالي.