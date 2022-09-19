قال عضو مجلس الشورى سابقًا حمد القاضي: إن هناك جشعًا في أسعار صيانة السباكين والكهربائيين.

فيديو | عضو مجلس الشورى سابقا حمد القاضي: هناك جشع في أسعار صيانة السباكين والكهربائيين.. ووجود شهادة سيحل 80% من مشاكل صيانة المنازل #الراصد pic.twitter.com/bYcdfCCrwW — الراصد (@alraasd) September 19, 2022

طمع وجشع:

وتابع القاضي، خلال لقائه إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن البعض وظّف الاقتصاد الحر بالطمع والجشع الكبير، مقترحًا وضع هامش أسعار ولو عن طريق تحديد الوقت وتحسب القيمة مثلًا عليه.

وشدد عضو الشورى السابق على أن وجود شهادة معتمدة سيحل 80% من مشكلات صيانة المنازل.