أعربت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي عن سعادتها باستقالة ماجد النفيعي وحل مجلس إدارة النادي، وذلك بعد الفترة الصعبة التي مر بها النادي منذ هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”.

كانت وزارة الرياضة أعلنت مساء أمس الأربعاء عن قبول استقالة النفيعي من رئاسة النادي الأهلي، وتكليف وليد معاذ برئاسة النادي مؤقتًا.

الجماهير أكدت على أن رحيل النفيعي سيفيد الأهلي في المرحلة المقبلة، وسينشر الاستقرار في الفريق الأول الذي فقد حتى الآن 5 نقاط من أصل 6 في أول جولتين في دوري يلو.

جمهور الأهلي يتنفس الصعداء !

الإعلامي الرياضي وليد الفراج علق على استقالة ماجد النفيعي قائلًا: “الأهلاويون تنفسوا أخيرًا”.

ولعب الأخدود ضد الأهلي مساء أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بخسارة الراقي بهدفين دون رد، وذلك بعد تعادله ضد القيصومة في المباراة الافتتاحية.

ماجد النفيعي لم ينجح في مهمته:

وهبط النادي الأهلي إلى دوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، وكانت الجماهير تُمني النفس ببداية قوية، إلا أن النتائج دفعتها لمهاجمة إدارة ماجد النفيعي.

وكان ماجد النفيعي قد رفع راية التحدي بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو، حيث أكد استمراره في منصبه، وتعهد بالعودة إلى دوري المحترفين سريعًا، لافتًا إلى العودة أقوى وبقاء اللاعبين، لكنه لم ينجح في تلك المهمة.