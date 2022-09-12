طالبت جماهير النادي الأهلي إدارة وليد معاذ بضرورة سرعة التعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق الكروي الأول، ليخلف المدرب الوطني يوسف عنبر.

مدرب الاتحاد السابق مُنقذ الأهلي

فئات عريضة من جماهير الراقي عبر “تويتر” دشنت وسم ” سييرا مطلب أهلاوي” رغبة منهم حول سرعة التحرك والتعاقد مع المدرب التشيلي خوسيه سييرا المدير الفني السابق لناديي الاتحاد والطائي.

المدرب التشيلي صاحب الـ 53 عامًا درب نادي الاتحاد خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ونجح في قيادة العميد للفوز بكأس الملك صيف 2018، كما درب نادي الطائي في الموسم الماضي.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خيّب آمال جماهيره مجددًا في دوري يلو بعد سقوطه في فخ التعادل ضد العروبة، ما يصعب من مباراته المقبلة مع أُحد.

ويحتل الراقي حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من تعادلين وخسارة وفوز وحيد في أول 4 جولات حيث فقد الراقي 7 نقاط من أصل 12 في أول 4 جولات.

وإذا نجح جدة في الفوز على القادسية، وفاز الساحل على الشعلة في مباريات الجولة الرابعة، فسوف يهبط الراقي للمركز الـ12 في جدول ترتيب دوري يلو.

جدة متواجد حاليًا في الحادي عشر، والساحل في المركز الثاني عشر ولكل منهما 4 نقاط.