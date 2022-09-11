دشنت جماهير نادي الاتحاد وسمًا انتشر بسرعة كبيرة في “تويتر” حول رفضهم تعيين المحكم الإماراتي صالح العبيدلي في النزاع الموجود حاليًا بين النصر والاتحاد على المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وبالأمس، كشف مركز التحكيم الرياضي السعودي عن موافقته على طلب أحد أعضائه بالتنحي عن نظر المنازعة القائمة حاليًّا بين الاتحاد والنصر بسبب قضية اللاعب المغربي.

وذكر حساب المركز عبر “تويتر” أنه تمت الموافقة على طلب المحكم سلطان الصامل بالتنحي بحسب ما اشتمل عليه من مسببات.

سبب رفض جماهير الاتحاد لـ صالح العبيدلي

التقارير ذكرت أن مركز التحكيم الرياضي سيقوم بتعيين العبيدلي بديلًا لـ الصامل وهو ما جعل جماهير الاتحاد تُدشن وسم “جمهور الاتحاد يرفض صالح العبيدلي” بسبب ما تردد حول علاقته القوية مع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وهو ما أكده الإعلامي منار شاهين المقرب من الاتحاد.

وفي وقت سابق، فجر الإعلامي الرياضي ماجد التويجري مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد وعلى مسؤوليته أن أحد أعضاء مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي شارك في قرار تعليق عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله، كان يملك حسابات تحمل آراء ضد نادي النصر.

وتوجه الإعلامي تركي العجمة بسؤال لـ ماجد التويجري قائلًا له: “هل أحد أعضاء المركز يملك حسابات مضادة لنادي النصر في آرائها؟”.

فرد التويجري: “نعم هناك إثباتات وعلى مسؤوليتي”.