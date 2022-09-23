جماهير منتخب السعودية: أداء لا يليق

أبدت جماهير الكرة السعودية، عدم رضاها على أداء الأخضر أمام المنتخب الإكوادوري بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، في أول لقاء ودي للأخضر في توقف شهر سبتمبر الحالي.
وشهدت المباراة، تألق الحارس محمد العويس الذي أنقذ شباك الأخضر من أكثر من فرصة تهديفية محققة من لاعبي الإكوادور.
أداء منتخب السعودية:
اتفقت معظم الجماهير على أن أداء منتخب السعودية هجوميًّا لم يكن في أفضل حالاته، وأن التألق والثناء سيذهب فقط للحارس العويس بسبب بسالته في الدفاع عن مرماه.
كما انتقدت بعض من الجماهير أداء كل من سالم الدوسري وعلي البليهي في المباراة.
منتخب السعودية سيواجه منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل في إسبانيا، لتكون ثاني مباراة دولية ودية للأخضر بتوقف سبتمبر الحالي.
إصابة مقلقة:
وفي وقت سابق، تسببت إصابة اللاعب ياسر الشهراني في مباراة منتخب السعودية أمام الإكوادور في إثارة القلق لدى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
الشهراني، ظهير المنتخب السعودي، للإصابة خلال الشوط الأول من عمر المباراة.
وغادر الشهراني ملعب المباراة برفقة الطاقم الطبي، بعد تعرضه للإصابة، لتكون ثاني إصابات المنتخب بعد إصابة سلمان الفرج، وحل بدلًا منه اللاعب سلطان الغنام.