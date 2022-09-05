أشعلت جماهير الراقي أجواء مباراة الأهلي ضد الخلود، لتلعب دورًا بارزًا في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لفوزه الأول في دوري يلو.

فوز الأهلي ضد الخلود:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الخلود التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بفوز الراقي بهدف نظيف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الراقي رصيده إلى 4 نقاط في دوري يلو من التعادل مع القيصومة والخسارة ضد الأخدود، بجانب فوز اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود عند 6 نقاط.

الجماهير تشعل أجواء المباراة:

وشهدت مباراة الأهلي ضد الخلود حضورًا جماهيريًّا كبيرًا تجاوز حاجز الـ37 ألفًا، بالإضافة إلى تواجد عدد من رؤساء النادي السابقين وأعضاء الشرف، الذين حرصوا على دعم الفريق من المدرجات وتفاعلوا مع الهدف.

وقدمت الجماهير الأهلاوية درسًا في الوفاء والانتماء خلال مباراة اليوم، حيث حرصت على دعم وتحفيز اللاعبين طوال أحداث اللقاء، وأشعلت مدرجات ملعب الجوهرة بعد الهدف، قبل أن تحتفل مع الفريق بعد الفوز الأول.

وتأمل الجماهير أن تكون مباراة الأهلي ضد الخلود بداية لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الانتصارات، أملًا في تألقه ضمن منافسات دوري يلو هذا الموسم، والعودة إلى دوري المحترفين سريعًا.